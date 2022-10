Meerderheid Tweede Kamer vindt dat Drenthe meer rijksbanen moet krijgen

Het aantal rijksbanen moet evenrediger over de provincies worden verdeeld. Daar is een grote meerderheid in de Tweede Kamer voor.

Het CDA en de SGP kwamen met een voorstel om de werkgelegenheid bij het Rijk, waar bijvoorbeeld banen bij Defensie en rechtspraak onder vallen, eerlijker te verdelen over de provincies. "Met name de provincies Zeeland, Friesland, Flevoland, Drenthe en Limburg zijn sterk onderbedeeld", stellen de partijen.

Drenthe telt 7.944 fte aan rijksbanen. Alleen in de provincies Zeeland, Flevoland en Friesland zijn er minder. Koploper is de provincie Zuid-Holland met bijna 95.000 rijksbanen. In totaal zijn er in Nederland 321.397 banen bij het Rijk.

Behalve Forum voor Democratie stemden alle partijen in de Tweede Kamer voor het voorstel van CDA en SGP.

Defensie

De meeste rijksbanen binnen Drenthe zijn te vinden bij Defensie. Het gaat om 2.976 fte.

In het afgelopen jaar is de rijkswerkgelegenheid met 3 procent gestegen in Drenthe. Ook de komende vier jaar is er een verwachte stijging van 3 procent. Daarmee kent Drenthe de grootste stijging. Maar het aantal mensen met een rijksbaan blijft ver achter met provincies als Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Ook het aantal banen bij Defensie stijgt naar verwachting in Drenthe, naar 3.023 in 2026. Dat is dan dus ondanks de voorgenomen sluiting van de kazerne in Assen. Defensie wil van dat complex af, maar wil de militairen onderbrengen op de kazerne in Havelte.

Dichtdraaien van de gaskraan

Een woordvoerder van de provincie Drenthe laat weten dat in vijftien jaar tijd het aantal rijksbanen in de provincie met een kwart is gedaald. "Wat in die cijfers niet is meegenomen, maar we wel tot rijksbanen rekenen, is het banenverlies door bijvoorbeeld het dichtdraaien van de gaskraan. Dat heeft zowel werkgelegenheid gekost in Groningen als in Drenthe."