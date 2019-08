'Voortbestaan zorgboerderij De Stiep op losse schroeven'

De Stiep is een zorgboerderij waar mensen met een beperking terecht kunnen voor dagbesteding. Er is een theeschenkerij en een winkeltje en het fungeert ook als een soort kinderboerderij voor buurtbewoners.Het voortbestaan van De Stiep kwam in 2015 ook al in gevaar. Buurtbewoners hielden toen een actie en haalden 2.300 handtekeningen op. Het beheer van de zorgboerderij ging toen over van Lentis naar WerkPro en de gemeente Tynaarlo droeg in 2016 en 2017 62.000 euro bij.WerkPro vroeg voor 2018 opnieuw subsidie aan, maar het nieuwe college dat aantrad na de gemeenteraadsverkiezingen wees dat af. Volgens de PvdA dreigt voor 2019 een oplopend tekort en komt het voortbestaan van De Stiep 'wederom op losse schroeven te staan'.De partij wil van het college weten waarom de subsidie al na één jaar weer is ingetrokken en vraagt zich af of er niet sprake is van een onbetrouwbare overheid.Projectleider Ad Duijn van WerkPro bevestigt dat De Stiep zonder subsidie van de gemeente Tynaarlo in zwaar weer terechtkomt. Hij hoopt dan ook dat de gemeente de subsidie alsnog toekent.