Nieuwe regeling tegen onnodig lijden van reeën

Daarnaast brengen de valwild-vrijwilligers in kaart waar de aanrijdingen plaatsvinden. Door deze registratie ontstaat er een beter beeld van de locaties waar reeën een probleem zijn voor het verkeer. Preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van rasters, zijn dan mogelijk om de verkeersveiligheid te vergroten.De Faunabeheereenheid Drenthe (een samenwerkingsverband van agrariërs, jachthouders, terreinbeheerders en natuur- en milieubeschermende organisaties) is in opdracht van de provincie Drenthe gestart met de nieuwe regeling. Er staan nu vijftig vrijwilligers klaar die piketdiensten draaien. Na een aanrijding schat een van de vrijwilligers in of het dier nog te redden is, of dat het snel en vakkundig uit het lijden wordt verlost. De valwild-vrijwilligers hebben een jachtakte.“Volgens de trendtelling leven er in Drenthe ongeveer tienduizend reeën, dat is een geweldig aantal en dat willen we natuurlijk graag zo houden", zegt Piet van Dijk, voorzitter van de Faunabeheereenheid Drenthe. "Maar helaas worden er ook ongeveer zeshonderd reeën per jaar aangereden in Drenthe. Het gaat daarbij vaak om veel dierenleed en schade.”Meldingen van aanrijdingen komen bij de coördinator van de regeling binnen via wegbeheerders of politie. Automobilisten of andere betrokkenen kunnen zelf ook een aanrijding met een ree doorgeven via 06 19240555.