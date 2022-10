Delen van Emmen in het duister door defecte straatverlichting

Ook Noord-Drenthe kampt met een storing in de straatverlichting, al speelt daar het probleem dat sommige straatlampen sinds afgelopen weekend juist onafgebroken aan staan. Meldingen daarvan kwamen uit onder meer Assen, Rolde, Anloo, Zeegse en Vries. Volgens Enexis duurt het even voordat de kapotte TF-zender vervangen kan worden. In de tussentijd wordt gewerkt aan een noodoplossing, die morgen afgerond moet zijn.