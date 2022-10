Het 1.400 jaar oude geluksdubbeltje van Jans Brands

Marianne Bakker vervolgt: "Een solidus is een van oorsprong Romeinse gouden munt, maar de term 'solidus' is nog tot lang na de val van het Romeinse Rijk gebruikt. Deze solidus stamt van koning Dagobert de Eerste, die regeerde van 623 tot 639 na Christus. Dagobert I wordt wel koning der Franken en ook wel de koning der Merovingen genoemd. Wie wil weten hoe hij eruit zag: zijn profiel is op de voorzijde van de munt afgebeeld."

Bakker draait het muntje voorzichtig om en vertelt: "Van deze solidus zijn er wereldwijd maar zes andere exemplaren bekend. Die van Jans Brands is de noordelijkst gevonden solidus uit die periode. Het muntje verkeert in een buitengewoon goede staat. Zo goed als nieuw, zeg maar. Dat zou erop zou kunnen wijzen dat het kort na vervaardiging in de grond terecht is gekomen. Een vondst die de smeltkroes was ingegaan als Jans hem niet had gered. Bijzonder toch?"