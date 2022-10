Isala stelt onderzoek in na betichting van omkopen cardiologen

Ziekenhuis Isala in Zwolle laat opnieuw onderzoek doen naar de aankoop van medische spullen. Aanleiding is de verdenking dat cardiologen van het ziekenhuis zijn omgekocht om hartimplantaten van een Duits bedrijf bij patiënten te plaatsen.

Het Isala zegt niets te weten over dat Duitse bedrijf, Biotronik, en over de bedragen die de cardiologen zouden hebben gekregen. Vanwege de verdenkingen moet KPMG onderzoek doen naar de manier waarop spullen zijn ingekocht.

"Een dergelijk onderzoek heeft eerder plaatsgevonden. Toentertijd kwamen daar geen bijzonderheden aan het licht. In het licht van het OM-onderzoek kun je daar anders naar kijken. Vandaar dat we hier nogmaals onderzoek naar doen", aldus het Zwolse ziekenhuis.

De twee cardiologen werken voor het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala, dat op meerdere Isala-locaties actief is. Of zij ook in Meppel actief zijn wilde de ziekenhuiskoepel eerder niet zeggen.