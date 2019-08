Terras overleeft vechtpartij tussen Emmen- en Groningen-fans niet

Een deel van het terras overleefde de knokpartij niet. "Terrasmeubilair en parasols zijn kapot, wat krukken zijn gesneuveld en ook is er heel veel kapot glaswerk", zegt uitbater Jan Hummel. Bij de vechtpartij raakte een man gewond, hij werd naar het ziekenhuis gebracht."Twee uur na de wedstrijd kwamen er twee of drie jongens van Groningen even kijken bij de jongens van Emmen. Dat was heel vriendelijk, er was weinig aan de hand. Die zijn weer weggegaan", vertelt Hummel. "En naderhand zijn ze met veel meer Groningen-supporters -of hooligans, hoe moet je ze noemen?- teruggekomen en is dat geëscaleerd."Over de reden van de vechtpartij tast Hummel nog in het duister. "Ik denk dat het gewoon een paar individuen zijn geweest die elkaar hebben uitgelokt via WhatsApp en dat is hier geëscaleerd."Hummel gaat er vanuit dat het een eenmalig incident is geweest. "Er is hier nog nooit wat gebeurd met FC Emmen. Het valt wel te betreuren, zo laat na de wedstrijd. In het vervolg drinken we hier gewoon weer een biertje voor en na de wedstrijd."