Driedaagse staking in streekvervoer: 'Doorgaan tot die eerlijke cao er ligt'

Buschauffeurs in het streekvervoer leggen vanaf vandaag drie dagen het werk neer. Ondanks eerdere werkonderbrekingen blijft volgens vakbond FNV een fatsoenlijke cao uit, waardoor het pure noodzaak is om tot en met vrijdag te staken voor een hoger loon en een lagere werkdruk.

Het is niet bekend hoeveel bussen de komende dagen uitvallen in Drenthe. Tijdens de eerdere stakingsdagen kon landelijk gezien 70 procent van de ritten wel doorgaan, al verschilde dat wel per regio. In het streekvervoer werken ongeveer 13.000 mensen. Van hen zijn zo'n zesduizend aangesloten bij FNV. De collega's van CNV doen niet mee aan de actie: de vakbond zette wel zijn handtekening onder de huidige cao.