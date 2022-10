Hoogeveen geeft bijna zeven ton uit om opvangplekken Oekraïners te realiseren

De gemeente Hoogeveen heeft 681.000 euro uitgegeven om de opvangplekken voor Oekraïners in orde te maken. Het geld is onder andere ingezet om verschillende ruimtes om te bouwen tot slaapplekken. Ook zijn er wc's en douches gekomen.

In Hoogeveen worden Oekraïners op verschillende plekken opgevangen. Bijvoorbeeld bij de oude vaccinatielocatie langs de Vos van Steenwijklaan of de voormalige huishoudschool langs de Pesserstraat. In totaal zijn er in de gemeente 467 bedden beschikbaar, daar zijn er op dit moment 393 van bezet.