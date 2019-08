FC Emmen Podcast #1: Dick Lukkien overschat FC Groningen

Een nieuw seizoen, een nieuwe podcast en die staat vanaf vandaag elke maandag in het teken van FC Emmen, de club die afgelopen zaterdag is begonnen aan haar tweede seizoen in de eredivisie.

Het panel kijkt wekelijks terug op de wedstrijd, bespreekt de beste man aan de kant van de Drentse club en blikt natuurlijk ook vooruit op wat komen gaat. Komen er dan geen andere sporten of sporters aan bod? Jawel, dat gebeurt in de vrije ronde.Vandaag staat de FC Emmen Podcast vanzelfsprekend in het teken van FC Emmen - FC Groningen. Het duel dat door de gasten met 1-0 werd gewonnen. 'Een gelukkige zege' volgens Dink Binnendijk, die niet begreep waarom Dick Lukkien na afloop voor de camera's vertelde dat hij in FC Groningen een ploeg voor de top 8 van de eredivisie ziet. 'Lukkien overschat FC Groningen.' Sportgeweten Dick Heuvelman vraagt zich af of het elftal van FC Emmen niet teveel een vreemdelingenlegioen is geworden en verslaggever Niels Dijkhuizen probeert tevergeefs uit te leggen dat er genoeg beweging en diepgang in het elftal van Lukkien zit.Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)Dick Heuvelman (sportgeweten)René PosthumaDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps..