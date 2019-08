Kikkers Boomkroonpad dood door ranavirus

Staatsbosbeheer vermoedde al dat de kikkers aan het ranavirus waren gestorven. Dat is nu bevestigd na onderzoek naar de dode dieren.Desondanks reageert boswachter Martijn Harms met enige verbazing op het nieuws. "We hebben de laatste tijd geen dode kikkers meer aangetroffen. Als het ranavirus heerst, gaan kikkers meestal massaal dood. Daarom zijn we wat verbaasd dat het toch het ranavirus is", vertelt Harms.De waterpoel waar het virus is aangetroffen, ligt in het speelbos van het Boomkroonpad. Toen de dode kikkers werden gevonden, is de poel afgezet en dat blijft voorlopig zo. Het speelbos en de rest van het Boomkroonpad blijven gewoon open voor bezoekers.Staatsbosbeheer is wel alert op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. In 2010 brak het ranavirus al eens uit in het Dwingelderveld en in 2016 was het volgens het Dutch Wildlife Health Center uitgegroeid tot een epidemie . In besmette poelen stierf negentig procent van de kikkerpopulatie.Harms: "We gaan wel alle vennetjes in de omgeving monitoren en mensen waarschuwen dat ze niet het water in moeten. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen, maar je kunt het wel meedragen en zo andere plekken besmetten."