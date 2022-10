Motorrijder crasht in Assen tijdens politieachtervolging

Een motorrijder is vanavond op de A28 bij Assen op de vlucht geslagen voor de politie. De poging strandde op de Molenstraat door een crash. Daarna zou de bestuurder de benen hebben genomen. Volgens ooggetuigen kon de politie deze persoon later aanhouden.

Zowel de motor van de verdachte, als die van de politie zijn beschadigd. Of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Ook is het nog een vraagteken waarom volgsignalen van agenten niet zijn opgevolgd. Op de motor van de voortvluchtige zou een kentekenplaat ontbreken.