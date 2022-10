Motorrijder rijdt 160 km/u te hard, valt, vlucht lopend en wordt opgepakt

De politie zag de man een wheelie maken op het bedrijventerrein Messchenveld in Assen. Ook reed hij met hoge snelheid over het terrein. Toen de politie de man wilde aanhouden, haalde hij het kenteken van zijn motor en ging er met gierende banden vandoor. Zijn snelheid werd gemeten op 219 kilometer per uur, waar 50 km/u is toegestaan.