Ondernemers Hoogeveen niet blij met uitstel vernieuwing Hoofdstraat-zuid

De vernieuwing van het zuidelijke gedeelte van de Hoofdstraat in Hoogeveen lijkt opnieuw uitgesteld te worden. De gemeente heeft er momenteel geen geld voor. Ondernemers in het winkelgebied maken zich zorgen.

Ondernemersvereniging Binnenstad Hoogeveen doet middels een brief een oproep aan het college om de investering weer op te nemen in de meerjarenbegroting. Vooral omdat het financieel beter gaat met de gemeente. "Er is 23 jaar niets aan dit gebied gedaan. We hopen dat dit in 2023 of 2024 alsnog gerealiseerd kan worden."