Nabestaanden mortierongeluk Mali vragen Mark Rutte om hulp

'Russische roulette'

Uit onderzoek bleek dat de granaten waarmee de militairen oefenden niet veilig waren. Maar de nabestaanden weten niet wie de dood van hun kinderen op hun geweten heeft. "Ik kan er zo boos om worden dat wij zo'n gevecht moeten doorstaan. Dat niet door Defensie zelf tot op de bodem wordt uitgezocht wat hier nu precies is gebeurd", zegt Greetje Groenbroek, de moeder van Henry Hoving tegen AD.

"Hier is Russische roulette gespeeld", zegt Cees Roggeveld, vader van Kevin. "Vaak genoeg is op de werkvloer gezegd dat dit spul niet veilig was. En toch is er iemand geweest die vond dat de mortieren mee moesten naar Mali met als gevolg dat wij onze jongens kwijt zijn. Dat is voor mij onverteerbaar."

De brief aan Mark Rutte is voor de nabestaanden een ultieme poging om de onderste steen boven te krijgen. Ze geven aan niet meer te weten bij wie ze anders moeten aankloppen.

Defensie maakte fouten

Dat Defensie niet vrijuit ging werd duidelijk na onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De partij granaten bleek via het Amerikaanse ministerie te zijn aangeschaft. Procedures en controles werden vervolgens achterwege gelaten omdat Defensie dacht dat het Amerikaanse leger de munitie zelf ook gebruikte en de veiligheid had gecontroleerd. In het koopcontract stond dat dit niet zo was.

In het rapport van de OVV stond ook dat de granaat die Roggeveld en Hoving doodde fouten had in het ontwerp. Ook een keurmeester van defensie had in een rapport geadviseerd de granaten af te keuren omdat de mortiergranaten onveilig zouden zijn. Dat rapport zou zijn genegeerd.

Toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp legden na het rapport van de onderzoeksraad hun functie neer.

Geen onderzoek