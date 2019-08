Hoe gevaarlijk is het ranavirus voor de Drentse kikkers?

Het ranavirus, dat vandaag is vastgesteld in kikkers uit een poel bij het Boomkroonpad, werd in Nederland voor het eerst aangetroffen in 2010 in Nationaal Park Dwingelderveld. Daar bezweken duizend kikkers aan het virus.In 2016 gingen honderden kikkers dood door het virus in verschillende poelen bij Vledder. Bijna negentig procent van de populatie overleefde het niet.In de jaren daarna zijn behalve in Drenthe ook uitbraken van het virus geweest in Noord-Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Afgelopen vrijdag werd het virus ontdekt op de Sallandse Heuvelrug en vandaag is dus duidelijk geworden dat ook de kikkers bij het Boomkroonpad besmet zijn met het ranavirus.Niet vreemd dus dat Staatsbosbeheer de komende tijd meerdere (kikker)poelen en vennen in de omgeving van het Boomkroonpad extra in de gaten gaat houden. In Ees is recent ook een poel met dode kikkers ontdekt. Of daar ook sprake is van het ranavirus wordt nog onderzocht.Ranavirussen zijn een groep ziekteverwekkers die reptielen, vissen en amfibieën kunnen infecteren. Het virus kan massale sterfte veroorzaken. Dat is afhankelijk van het type ranavirus of dat ook gebeurt. De virussen veroorzaken interne bloedingen in organen als de lever, nieren en milt en er kunnen gezwellen en poliepen op de huid van de dieren ontstaan.Het type virus dat in Nederland is aangetroffen, besmet onder andere verschillende soorten kikkers en salamanders. Het virus is voor mensen totaal ongevaarlijk.Een ziek dier kan een gezond dier besmetten als ze in hetzelfde water zwemmen, of als ze elkaar aanraken. Het virus zit ook in het water zelf, zodat dieren die in besmet water zitten ziek kunnen worden.Ook mensen kunnen het virus verspreiden, door bijvoorbeeld met laarzen eerst in besmet water te lopen en daarna met dezelfde laarzen in schoon water te stappen. Het virus kan in modder en water heel lang overleven.