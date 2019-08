MXGP volgend jaar in Assen? ‘We kijken naar september’

Lee van Dam, organisator en promotor van de MXGP in Assen, zegt dat de motorcrossbond graag naar het TT Circuit wil, maar dat Assen eerst de Motorcross of Nations wil afwachten die op 28 en 29 september wordt gehouden. "Als die succesvol is, dan komt de MXGP waarschijnlijk naar Assen.”De afgelopen vier jaar werd in de hoofdstad ook de MXGP gehouden. In de editie van vorig jaar wist Jeffrey Herlings voor het eerst wereldkampioen in de MXGP te worden. Maar de organisatie kon geen winst uit het evenement halen.Maar als de Motorcross of Nations een succes wordt, dan is er in Assen ook weer belangstelling voor de MXGP, met het doel om het TT Circuit over een aantal jaar weer het decor te laten vormen van de Motorcross of Nations. Dat evenement kan je omschrijven als de Olympische Spelen van de motorcross.Op 22 maart is er een datum gereserveerd voor de MXGP van Nederland, maar wereldmotorsportbond FIM heeft nog geen locatie bevestigd. Deze datum was voorbehouden aan het Eurocircuit in Valkenswaard, maar ook het TT Circuit in Assen is nog in de race. Sterker nog, Van Dam zegt dat de organisatie de Grand Prix juist in Assen wil houden.Tijdens een overleg in Tsjechië was Youhstream, de zendgemachtigde van de MXGP, in ieder geval positief. Zo wordt volgens Van Dam de MXGP in Assen de beste ter wereld genoemd. Positieve punten zijn onder meer dat de GP dan op een circuit wordt gehouden, in plaats van in een bos. Van Dam: “Met droge voeten naar het circuit lopen, dat bevalt de organisatie wel.”Maar of Assen ja zegt tegen een vijfde GP volgend jaar, moet in september blijken. “De motorcrosswereld wil graag door, maar we willen niet te veel risico lopen”, vat Van Dam samen.