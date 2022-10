Waarom wordt er weer gestaakt in het regionale busvervoer?

Opnieuw staakt een deel van de buschauffeurs in het regionale openbaar vervoer. Om precies te zijn: grotendeels chauffeurs die lid zijn van van de FNV. Ze staken niet vanwege een nieuwe cao waarover nog moet worden onderhandeld, maar vanwege de huidige cao.

'Not done' zegt werkgever Qbuzz over de staking. Meer dan terecht zegt de FNV, want ze vindt dat de vervoersbedrijven zoals Qbuzz hun eerder gedane beloftes eerst maar eens waar moeten maken.

Vermindering van de werkdruk en inflatiecompensatie zijn de keywoorden in deze staking. Maar er is eigenlijk veel meer aan de hand. Het conflict gaat over de lopende cao van 2021-2022 voor buschauffeurs. Die kwam pas dit jaar tot stand en is op 31 december afgelopen. FNV heeft deze cao niet ondertekend, vakbond CVN wel.

Niet nagekomen beloftes

Qbuzz-buschauffeur Dirk Visser uit Emmen en vakbondsbestuurder legt uit waarom hun leden staken over een cao die binnenkort af loopt: "Wij hebben niet getekend voor deze cao omdat we niet alleen het bod van de werkgevers volstrekt onvoldoende vinden, maar vooral omdat eerder gedane beloftes niet worden nagekomen. In coronatijd werd ons gevraagd pas op de plaats te maken. Geen loonsverhoging, zelfs geen inflatiecorrectie. De belofte van de werkgevers was: 'we lossen dat na corona wel op'. En waar zijn ze uiteindelijk mee gekomen? 2,8 procent. Dat was sinds 2020 al niet eens de inflatiecorrectie. Laat staan met de huidige gestegen kosten van energie, boodschappen en brandstof."