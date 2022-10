Extra wapens en voertuigen voor 43 Gemechaniseerde Brigade Havelte

De 43 Gemechaniseerde Brigade, die gevestigd is op de Johannes Postkazerne in Havelte, kan straks gebruikmaken van extra materiaal. Het gaat om raketartillerie, mobiele luchtverdediging en 10 extra pantserhouwitsers, dat zijn pantservoertuigen. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft op dit moment geen raketartillerie meer. Als gevolg van eerdere bezuinigingen zijn deze sinds 2004 niet meer in gebruik en in 2006 aan Finland verkocht, waar deze nog steeds worden ingezet. Toch is het een eis van de NAVO dat de Nederlandse brigades op sterkte komen. Bovendien onderstreept Defensie het belang van extra materiaal met het oog op de oorlog in Oekraïne.

Bescherming voor dichtbij en veraf

Raketartillerie wordt gebruikt om GPS-geleide raketten uit de lucht te schieten. Het mechanisme heeft een bereik van tientallen tot honderden kilometers en is dus uitermate geschikt voor aanvallen op grotere afstand.

Daarnaast investeert Den Haag in mobiele luchtverdedigingssystemen. Waar raketartillerie grote afstanden overbrugt, is mobiele luchtverdediging juist nodig voor verdediging op korte afstand. Het nieuwe systeem moet extra bescherming bieden aan mensen, eenheden en belangrijke vitale objecten.

"Door de toevoeging van raketartillerie en luchtverdedigingssystemen zijn de brigades in staat beter hun werk te doen. Ze kunnen daarmee dichterbij verdedigen en op grotere afstand aanvallen", schrijft de minister.

Extra inzet Pantserhouwitsers

Defensie haalt daarnaast 10 pantserhouwitsers uit de opslag. Daar maken ook de militairen van de 43e Brigade gebruik van. Onduidelijk is nog waar deze voertuigen komen te staan. Nu staan de pantserhouwitsers nog in 't Harde.

Het exacte bonnetje van de nieuwe middelen kan Defensie vanwege de vertrouwelijkheid niet delen. Voor de raketartillerie wordt uitgegaan van een bedrag tussen de 250 miljoen en 1 miljard euro. Voor de verdedigingssystemen een bedrag tussen de 1 miljard en 2,5 miljard euro.