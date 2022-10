Provincie hoeft miskraam bij schapen na wolvenaanval niet te vergoeden

Dat heeft de Raad van State bepaald. De schapen raakten volgens de veehouder hun lam kwijt door de stress en nasleep van de wolvenaanval. Dat is volgens de Raad van State niet bewezen. Een abortus kan volgens de rechter veel oorzaken hebben. Direct bewijs was er sowieso niet omdat een miskraam in een weiland lastig te achterhalen is. Dat heeft te maken met dieren die 'het bewijs' van zo'n miskraam opeten.