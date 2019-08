Waarom zijn er vier Smildes met verschillende namen?

Alleen al over de oorsprong van de naam Smilde bestaan meerdere theorieën. Zo zou de naam afgeleid kunnen zijn van smilia, dat 'week moerasgebied' betekent. Of van smelten, een ander woord voor 'week worden'.Ook veenstengels zouden er iets mee te maken kunnen hebben. Een veenstengel werd namelijk smele genoemd. In een andere theorie zou Smilde zijn naam danken aan een rivier die vroeger door het veengebied zou stromen. Daar is echter nooit overtuigend bewijs voor gevonden.Sjoerd Post, Historische Vereniging De Smilde: "Het begon allemaal bij Hoogersmilde. Dat daarom ook wel d'olle Smilde wordt genoemd." Hoogersmilde lag hoger dan de rest van het gebied.Op de eerste bekende kaart van Drenthe uit 1634 zie je Hooge Smilde en de Smilderveenen. De Smilderveenen viel later uiteen in Hijkersmilde, Smilde en Bovensmilde."Hijkersmilde is het deel dat tussen het dorp Hijken en Smilde in zit", aldus Post. "En voor Bovensmilde is een heel simpele verklaring. Dat is namelijk gewoon het bovenste stuk van de Smildes!" Bovensmilde ligt niet hoger dan de rest, maar ligt als je op een kaart kijkt bovenaan.Smildegers (inwoners van Smilde red.) zeggen veelal dat zij niet 'in Smilde' wonen, maar op de Smilde. Waarom dat zo is, onderzochten we al eerder in Zoek het uit! De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.