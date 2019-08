Zoek het uit! - Het 'Mysterie van Vries' ontrafeld

Bij Zoek het uit ! kwamen verschillende vragen binnen over dit mysterie. Is het een offerplaats, maakt het deel uit van een vroegere grafheuvel?In de zoektocht naar het antwoord komen we via de Historische Verenging Oud Vries al gauw op een website die gewijd is aan de mysteries van het dorp. Een groepje van collega's, die zichzelf K(u)LT noemt, gaat in de lunchpauze regelmatig op zoek naar het antwoord op de vraag: Waar komen die rare vormen vandaan?De website beschrijft de zoektocht, maar er komen ook een heleboel theorieën voorbij. Zo wordt er gesproken over leylijnen, energielijnen waarvan er in Vries heel veel zouden zijn. Speculaties over grafheuvels, heksenkringen, zelfs de mogelijke nieuwe begraafplaats van Saddam Hussein komt voorbij als er een Irakees in het dorp opduikt.Het antwoord op het mysterie is veel minder vergezocht dan de meeste theorieën die voorbij komen. Het stukje bos is namelijk particulier bezit, dat wordt onderhouden door de eigenaar. Een eigenaar die niet wars is van een stukje landschapskunst hier en daar..."Ik vond het wel leuk om er iets bijzonders mee te doen", zo zegt de eigenaar van het perceeltje bos, die graag anoniem wil blijven. "Dat mensen zich afvragen wat het is en hoe het daar komt. En wie weet wat ze over een paar honderd jaar terugvinden en denken dat het is. Daar heb ik plezier om!"De landeigenaar heeft zich naar eigen zeggen laten inspireren door de landschapskunstenaar Robert Smithson. Die maakte rond 1970 verschillende kunstwerken met spiralen en cirkels in de buurt van Emmen,"Ik vind het wel grappig dat mensen er vaak niet bij stil staan dat het bos waarin ze wandelen niet zomaar van iedereen is. Soms is dit gewoon particulier bezit. Als ik aan het snoeien ben krijg ik wel eens een 'Hey! Wat doet u daar!' naar mijn hoofd, als ik dan uitleg dat dit mijn grond is, dat ik aan het onderhouden ben, dan reageren mensen wel verbaasd ja."Voorlopig gaat de grondeigenaar nog wel even door met het mooi houden van zijn lapje grond. "En als de natuur het op den duur overneemt, dan is dat ook prima."Heb jij ook een vraag? Stuur hem in, en wij gaan op zoek naar het antwoord!