Verdachte 'stinkende zaak' vrijuit: politie deed te weinig onderzoek

Er waren zes aangiftes in deze zaak. "Dat hadden er wel dertig kunnen zijn", zei een van de aanwezige boeren. Die noemden de afhandeling van de zaak ‘triest’. De zaak was al aardig ‘overrijp’, want de diefstallen werden in april en mei van 2017 gepleegd. De verdachte was een tijdlang voor justitie onvindbaar. "Vandaar dat het even heeft geduurd", zei de officier van justitie.Meerdere boeren deden in die periode melding van wegvloeiende mest door de diefstal van de afsluiter. Dieven stalen doppen van bassins in onder meer Drouwen, Vledderveen, Nieuwe Pekela en Wildervank. De politie postte bij diverse bassins. Op 2 mei zagen de agenten in Valthermond een auto stoppen bij een mestbassin.Toen de agenten kwamen kijken, zat er niemand in de wagen. In de auto lagen wel een mestafsluiter en een portemonnee. De beurs was van de man uit Stadskanaal. De auto was van iemand anders. De eigenaar leende de wagen wel eens uit en wist niets van de diefstallen, zei de eigenaar later tegen de politie.Het Openbaar Ministerie besloot de autobezitter niet te vervolgen vanwege gebrek aan bewijs.De Kanaalster werd veel later aangehouden en gehoord. Hij ontkende de diefstallen. De portemonnee was hij al een tijdlang kwijt. Hij leende inderdaad de auto weleens en is zijn beurs tijdens een van de ritten kwijtgeraakt. De officier van justitie vond het opvallend dat de Kanaalster telkens na een diefstal van een mestafsluiter oud ijzer inleverde bij een staalbedrijf in Winschoten.De verdachte wist niet wat mestafsluiters waren, zei hij tegen de politie. In zijn telefoon stonden appjes over ‘afsluiters’ en ‘poepdingen’. De man kwam niet naar de rechtbank om dit uit te leggen. De Officier van Justitie eiste voor een heling (de gevonden afsluiter in de auto in Valthermond) een maand cel. Voor de overige diefstallen vroeg de officier vrijspraak.De rechter had stellig de indruk dat de verdachte een rol speelde in deze ‘stinkende zaak’. De politie heeft de zaak niet diep genoeg uitgezocht om tot voldoende hard bewijs te komen voor een veroordeling."Je kunt niet, zoals bij woninginbraken, tot het uiterste gaan. We moeten keuzes maken waar politiecapaciteit naar toe gaat", zei de officier. "Buitengewoon onbevredigend", zei de rechter tegen de boeren die teleurgesteld de zaal verlieten.