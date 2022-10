Coevorden houdt belasting voor inwoners ongeveer gelijk voor 2023

De gemeente Coevorden noemt het zelf 'een actiebegroting' en wil komend jaar aan de slag met plannen die al op de plank lagen. Voor komend jaar investeert de gemeente 1,6 miljoen euro in onder meer het uitvoeren van de woonvisie en het project Vitale Vakantieparken. De woonlasten voor inwoners stijgen enkele euro's, maar niet zo erg als de inflatie.

Over 2023 houdt de gemeente Coevorden ruim 4 miljoen euro over.

"Zeker in deze economisch turbulente tijden, ben ik blij met deze begroting", vertelt wethouder Steven Stegen (BBC2014), die over de gemeentelijke geldzaken gaat. "We willen de inwoners zoveel mogelijk ontzien. Om aan onze eigen kosten te kunnen voldoen, stellen we de gemeentelijke belastingen normaal gesproken af op de algemene inflatie, maar die is momenteel torenhoog."

Woonlasten gaan enkele euro's omhoog

Daarom kiest de gemeente Coevorden ervoor om het tarief voor onroerende zaakbelasting (OZB) voor woningeigenaren fors te verlagen, omdat de woningwaarde juist wel flink stijgt. Het tarief voor niet-woningen (vooral ondernemers) blijft gelijk. De rioolheffing daalt licht en de afvalstoffenheffing stijgt wel mee met de inflatie.

In totaal zorgt dat per huishouden voor een stijging van enkele euro's per jaar. Stegen: "Waar de inflatie 10 of 12 procent is, stijgen onze gemeentebelastingen nu met maar 2,3 procent."

Ravijnjaar

Dat kan de gemeente niet jaar in, jaar uit blijven doen. Vanaf 2026 krijgen gemeenten minder geld van het Rijk, omdat de uitgaven van het Rijk worden losgekoppeld van de bijdrage aan gemeenten. Dat jaar wordt daarom ook wel het Ravijnjaar genoemd. De gemeente Coevorden verwacht dan bijna 7 miljoen euro minder te kunnen bijschrijven.

Energiekosten

Het huidige energiecontract van de gemeente Coevorden loopt in januari af. Waar de gasrekening eerst 247.000 euro per jaar was, stijgt die naar 944.000 euro. De elektriciteitskosten stijgen van 245.000 euro naar 497.000 euro. Vorig jaar al is er geld opzij gezet om die verhoogde kosten op te vangen. Om extra kosten te besparen, wil de gemeente daarnaast haar gebouwen sneller energieneutraal maken.

Woonvisie

In 2030 moeten er 750 woningen bijgebouwd zijn. Dat doel staat hoog op de lijst met opdrachten. De gemeente trekt komend jaar 200.000 euro uit om de woonvisie (het beleid op wonen) uit te kunnen voeren, onder meer door kennis en expertise in huis te halen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor flexibel wonen, voor mensen die snel tijdelijke huisvesting nodig hebben.

Ook komen er nieuwe woonwagenstandplaatsen en worden sommige vakantieparken omgezet naar woonparken.

Vitale Vakantieparken