Vrijwilligerstekort groeit, maar geschiedenisclub in Hoogeveen floreert: 'Werken met een wachtlijst'

'Gezelligheid is belangrijk

Interesse is niet de enige reden, volgens de vrijwilligers. Ook nostalgie speelt een belangrijke rol. "Voor mij is het leuk, omdat ik vroeger in Hoogeveen heb gewoond", vertelt vrijwilliger Geert Kampinga. Hij archiveert belangrijke documenten. "Vervolgens ben ik een tijdje weggeweest en daarna weer naar de gemeente toegekomen. Dus ik zie heel veel dingen terug die ik was vergeten. En je leert heel veel bij. Dat is ook wel de reden dat ik ben begonnen bij de Historische Kring."

Ook de Molukse gemeenschap ziet het belang van de vereniging in en helpt graag mee. Vrijwilliger Gita Lopulisa is druk bezig met een tentoonstelling over Molukkers in Hoogeveen. "Dat doen we uit respect en eerbied naar onze grootouders die zeventig jaar geleden naar Hoogeveen zijn gekomen. Ik vind het belangrijk dat we over die geschiedenis kunnen vertellen."

Volgens de Molukse speelt gezelligheid ook een grote rol om vrijwilliger te zijn. "Je bent niet alleen en je werkt samen met veel mensen. Dat maakt het juist zo leuk. Daarnaast is het de liefde voor iets dat je graag doet. In ons geval is dat dus bezig zijn met geschiedenis.

Wachtlijst

Niet iedereen kan zomaar vrijwilliger worden. Door de vele aanmeldingen is er zelfs een wachtlijst ontstaan. "Er zitten natuurlijk ook functies tussen waar je de juiste persoon voor moet aanstellen", vervolgt de voorzitter. "Maar dan nog hebben we lijstjes die we constant bijhouden met namen. Helaas komt niet altijd iedereen aan de beurt. Een gebrek aan mensen kennen we niet bij onze club."

Hoewel alles er positief uitziet, is het toch lastig voor de organisatie om te verjongen. Er is niet of nauwelijks jeugd actief bij de Historische Kring. "We hebben daar onderzoek naar gedaan, maar die doelgroep is nog niet geïnteresseerd in ons. Je ziet vaak dat mensen vanaf hun vijftigste of zestigste interesse krijgen in geschiedenis. Op die doelgroep mikken we ook en dat gaat goed, want er komen genoeg aanmeldingen binnen."