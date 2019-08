Vissterfte Beilerstroom door zuurtoftekort

"We hebben vanmorgen metingen verricht in de Beilerstroom. Het zuurstofpercentage was 0,9 procent. We houden 6 procent aan als minimum, dan is het goed leefbaar voor de dieren. Met een grote pomp hebben we duizenden liters water van het Linthorst Homankanaal overgepompt zodat het zuurstofpercentage weer op peil is", verklaart een medewerker van het waterschap tijdens de pomp-werkzaamheden.Hoe veel vissen er precies het loodje hebben gelegd is niet bekend. Dinsdagochtend heeft het waterschap per boot een aantal dode vissen uit het water gehaald, maar volgens de aanwezige medewerker zou het om een handjevol kleine vissen gaan.Doordat het waterschap vroegtijdig een melding kreeg van een oplettende buurtbewoner is erger voorkomen. Mogelijk had het zuurstoftekort te maken met de opgelopen temperatuur van het water. Nu het zuurstofpercentage weer op peil is, verwacht het waterschap dat de visstand niet verder afneemt.