Oktoberfest in Roden moet grootste van Noord-Drenthe worden

De lederhosen en dirndls hangen klaar, het bier is ingeslagen en de lange bierbanken staan klaar. Komend weekend vindt er voor het eerst in Roden een groot Oktoberfest plaats op het Jaarbeursterrein. Organisatoren Bart de Vries en Monique Roossien hebben zich als doel gesteld het grootste Oktoberfest in Noord-Drenthe te organiseren.

Een feest in Duitse sferen, afgekeken van de wereldberoemde Oktoberfesten zoals onze Oosterburen die al eeuwenlang vieren. Niets nieuws onder de Drentse zon, want in plaatsen als Alteveer en Emmen zijn de Oktoberfesten al een begrip. Maar in Noord-Drenthe ligt dat anders, weet Bart de Vries. De eigenaar van Het Wapen van Roden vindt het hoog tijd dat ook de 'bovenkant' van onze provincie kennismaakt met het typisch Duitse feest.

Probeersel

"We liepen al langere tijd met het idee rond, maar corona schoof de plannen op", zegt De Vries. "Een jaar geleden pakten Monique en ik de handschoen op. Een Oktoberfest past volgens ons prima in Roden."

Er werd contact gezocht met de regelneven van Volksvermaken Roden, die snel aan boord kwamen. "Het is een probeersel", verduidelijkt De Vries. "Iedereen is wel weer toe aan een feestje, dat merk je aan alles. Wij denken dat ook hier plaats is voor een goed Oktoberfest."

Bijkomen van de Rodermarkt

Het feest wordt georganiseerd op het Jaarbeursterrein, waar eind september nog grote tenten stonden voor de Rodermarktfeestweek. "We hebben het Oktoberfest maar wat verder in de maand gepland, omdat je anders te dicht op Rodermarkt zit", zegt De Vries. "Mensen moeten echt even bijkomen van de Rodermarkt. Die tijd hebben ze nu gehad, dit weekend mogen ze weer los."