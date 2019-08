Droogte is zegen voor palmenkweker uit Erica

Zijn palmbomen en andere uitheemse boomsoorten vliegen over de toonbank aan de Beekweg in het tuinbouwgebied. Tienduizenden palmen verkoopt hij in het hoogseizoen."Waar je ook komt, zie je palmen op t-shirts en meubels. Twee jaar geleden dacht ik: het zal over een jaar wel overgewaaid zijn", zegt Riphagen. "Maar het wordt steeds meer."Toch een specifieke reden aanwijzen, kan hij niet. "Dat is moeilijk te zeggen. Mensen reizen steeds verder omdat vliegtickets relatief goedkoop zijn geworden. Dan worden ze bewust van planten die ze in het buitenland met eigen ogen hebben gezien. De ene buurman steekt dan de andere buurman aan. Je komt dan in een vicieuze cirkel terecht.""Ook heeft het met de klimaatverandering te maken, denk ik", vervolgt Riphagen. "Mensen houden zich steeds meer bezig met het feit dat het warmer wordt. En dat er meer kan in de tuin."Maar toch ligt er nog wel gevaar op de loer. "Mensen denken dat het niet meer zo koud wordt als vroeger, maar dat kan wel. Er zijn palmen die tot min vijftien graden in de tuin kunnen staan, maar niet iedere uitheemse boom of plant kan dat."Voor wie ook een palm heeft of wil aanschaffen, heeft Riphagen een tip: "Er ontstaat vaak een misverstand. Mensen denken dat palmen heel goed tegen droogte kunnen, maar ze vinden het heerlijk om veel water te krijgen bij warm weer."