Krijgt Emmen-Zuid er meer supermarkten bij?

Kunnen inwoners van de Delftlanden in Emmen in de nabije toekomst gewoon hun boodschappen doen in hun eigen wijk? En mogen ze in de Rietlanden op termijn een derde supermarkt verwachten? Voor de eerstgenoemde wijk lopen er al gesprekken met een partij. In de Rietlanden biedt de sporthal aan het Valkenveld mogelijk een kans.

Voor wat betreft de Delftlanden, gaf wethouder Guido Rink vorige week aan dat er gesprekken gaande zijn. Een naam werd nog niet bekend gemaakt. De jongste wijk van Emmen heeft op dit moment geen winkels. Het bestemmingsplan biedt daarvoor wel mogelijkheden bij een terrein in de buurt van de scholen OBS Delftlanden en Het Talent.

Klare wijn

Gerrie Dost van de wijkvereniging Delftlanden laat weten niet op de hoogte te zijn van gesprekken over een supermarkt. "Het bevreemdt me een beetje. Een poosje geleden hebben we de wethouder nog gesproken."

De wens voor een supermarkt is ook ter sprake gekomen. "Maar we zijn er toen op uitgekomen dat de huidige omvang van de wijk met 800 tot 900 huishoudens hiervoor te klein is." De gemeente Emmen onderzoekt momenteel nog of er nog tot 200 kavels aan toegevoegd kunnen worden. Dost heeft begrepen dat de gemeente Emmen hier tegen het einde van het jaar klare wijn over schenkt.

Wandelgangen

Voor Dost blijft het dan de vraag of de komst van een supermarkt ook dan haalbaar is. "Vind maar een ondernemer die het aandurft. Vooral in tijden dat steeds meer mensen hun boodschappen thuis laten bezorgen. Maar als er gesprekken lopen, dan juich ik dat uiteraard van harte toe."

Over de sporthal aan het Valkenveld in de Rietlanden doet het verhaal de ronde dat deze geschikt zou zijn als een plek voor gecombineerde nieuwbouw voor een supermarkt, een wijkcentrum en een nieuwe sportaccommodatie. "Zoiets heb ik in de wandelgangen ook gehoord", aldus wijkvoorzitter Henk van der Vaart.

Of het klopt, kan hij niet zeggen. "Ik heb navraag gedaan bij de gemeente, maar die houden de kaarten nog tegen de borst."

Gedateerd

De sporthal is namelijk geen verkeerde plek. "De gemeente is momenteel bezig met een herijking van alle sportaccommodaties. Ze kijken naar wat er vernieuwd, opgeknapt of gesloopt moet worden. Deze hal is inmiddels behoorlijk gedateerd. Het zou een uitgelezen kans bieden om eindelijk die felbegeerde huiskamer voor de wijk te realiseren", meent Van der Vaart. "En dat met behoud van een sportvoorziening."

Van der Vaart hoopt daarom in grote lijnen op een zelfde oplossing als in de wijk Angelslo. De nieuwbouw van supermarkt Aldi ging gepaard met die van een wijkcentrum. "Ik heb begrepen dat de Aldi wel belang heeft bij een vestiging in Emmen-Zuid." In het winkelcentrum van de Rietlanden huizen momenteel al een Jumbo en Lidl.

Nieuw-Amsterdamsestraat

Of de de Duitse grootgrutter daadwerkelijk naar de Rietlanden komt, valt nog te bezien. Vastgoedmanager Justin Tans van de Aldi laat weten dat er momenteel geen gesprekken lopen over de Rietlanden. "We zijn wel al geruime tijd op zoek naar een plek in Emmen-Zuid. Daarin zijn we overigens niet de enige keten. Concrete locaties hebben we verder nog niet op het oog."

Volgens Tans heeft de Aldi wel eens een plan ingediend voor vestiging in de Delftlanden. "Onze voorkeur ging daarbij uit naar een plek aan de Nieuw-Amsterdamsestraat."

Tienduizend huishoudens

De gemeente zag dat niet zitten en wijst naar het wijkhart nabij de scholen. Volgens Tans kan vestiging daar niet uit. "Daar is de Delftlanden te klein voor. Het verschilt per keten, maar bij vestiging moet je uit kunnen gaan van om en nabij de tienduizend huishoudens. In de Delftlanden gaat dat voor ons dus niet lukken."