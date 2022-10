Fruithof houdt Fruitpersdag in Frederiksoord: 'Onze hoop is dat we zo meer beschermde rassen kunnen verspreiden'

Ondanks de droge zomer was het een goed jaar voor fruitbomen. Dat betekent een grote oogst, ook bij de Fruithof in Frederiksoord. Vandaag komen veel mensen plukken en rapen om de vondsten vervolgens vakkundig te laten persen.

"In een goed jaar gaan wij naar de 10.000 kilo fruit wat we rapen", vertelt Bouwe Ruiter, van het bestuur van de Fruithof. "Het allerlaatste fruit gaan we volgende week rapen. Daar zitten de meeste zuren en bitters, tannines, in voor de cider. We zijn bezig met onze fruithofcider, daar gaat ook zo'n kleine 1.000 kilo in."

Toch hangt er nog genoeg aan de boom om ook anderen uit te nodigen in de gaard. Families, vrijwilligers, geïnteresseerden in voedselbossen of bijvoorbeeld appeltaartliefhebbers, een brede doelgroep reist vandaag af naar Frederiksoord om hun slag te slaan.

Emmers vol