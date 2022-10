Feestmaand Meppel wordt ingevuld met kinderhuwelijken: 'Ja ik wil!'

En daarom is het gemeentehuis in topconditie gebracht. Met ballonnen, rozenblaadjes, bloemstukken, een rode loper en andere versiersels is het echte trouwgevoel aangebracht. "Ik ga kinderen trouwen! In het kader van het Festival van Geluk, dat in oktober gevierd wordt", vertelt trouwambtenaar Anja Montizaan. "Een huwelijk is een mooi feest waarop iedereen blij is en die blijdschap moet je delen."