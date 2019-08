Is kentekenregistratie dé oplossing tegen zwerfafval bij de McDonald's?

Onder meer in Eelderwolde is dat het geval. In Rotterdam hebben ze dat probleem ook. Daar is vanuit de politiek nu een oplossing bedacht: print het kenteken van de auto, waarmee je door de McDrive gaat, op de verpakking. Daarmee kun je voorkomen dat het afval op de grond gegooid wordt.Dat idee kwam Gerard Spin uit Gieterveen bekend voor. Sterke: het is volgens hem zelfs zijn idee. "In 2012 dienden we dit idee in voor de Innovatie Top 100. We eindigden als veertigste met dit idee."Het concept is volgens Spin simpel. "Als je bij de McDrive aan komt rijden, wordt je kenteken gescand door een camera", legt hij uit. "Eventueel kun je dan meteen je vorige bestelling laten herhalen. Bij het afleveren wordt je kenteken op de zak geprint. Daar staat dan ook een bedankje op voor het schoonhouden van het terrein."De privacy van de klanten zou daarmee niet in het geding zijn. "Mensen denken soms: 'Als je mijn kenteken weet, weet iedereen ook waar ik woon'. Maar zulke informatie is alleen toegankelijk voor bepaalde instanties."Het printen van kentekens heeft dus vooral een afschrikwekkend effect. "In de kern denk ik dat dit de meeste mensen prikkelt om erover na te denken. Afval gooi je niet uit het raam, maar doe je in een vuilnisbak."De ondernemer uit Gieterveen probeert nu contact te leggen met Rotterdam. Gaat er dan ook een rekening die kant op? "Ik vind het een goed idee dat dit gebruikt wordt, laat ik dat vooropstellen", vertelt hij. "In 2012 was ons idee nog wat te vroeg. Het zou mooi zijn als de tijd nu rijp is en dat er wat mee gebeurt. Hoe dat gebeurt, maakt mij niet uit."Als het aan Spin had gelegen, was zijn idee over heel Nederland uitgerold. "McDonald's was destijds akkoord", zegt hij. "Toen wilde het bedrijf nog wel een juridische onderbouwing. Die onderbouwing hebben we toen laten doen. Maar toen kwam er een marketingafdeling, die het afketste. Die afdeling wilde klanten niet op die manier benaderen."