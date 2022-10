Ziekenhuis moet dossier overdragen van peuter met GHB-vergiftiging

Het Martini Ziekenhuis in Groningen moet het medisch dossier van een Drentse peuter, die een GHB-vergiftiging opliep, verstrekken aan het Openbaar Ministerie. Bezwaren tegen het overdragen van de vertrouwelijke informatie werden door de Hoge Raad van tafel geveegd.

Op oudejaarsavond 2020 werd de 3-jarige peuter opgenomen in het ziekenhuis. "Hij was buiten bewustzijn, slap en had afwijkende pupillen. Ook leek sprake te zijn van verwaarlozing. In zijn bloed werd een zeer hoge concentratie GHB aangetroffen", staat in de uitspraak. Toen artsen hem op beademingsapparatuur wilden aansluiten, kwam het kind bij. Uit welke plaats het jongetje komt, blijft in de zaak onvermeld.

GHB in slaapkamer

In de slaapkamer van de moeder werd een flesje met de drugs gevonden, waarna een strafrechtelijk onderzoek werd ingesteld naar in hoeverre de moeder verantwoordelijk is voor de situatie. Het Openbaar Ministerie vindt het voor dat onderzoek van belang dat het medisch dossier van de peuter gebruikt mag worden door de forensisch arts, om te kunnen vaststellen hoeveel GHB er is aangetroffen en welke gevaren dat met zich meebracht.

Maar medische gegevens vallen onder het verschoningsrecht, wat betekent dat het ziekenhuis gegevens niet met anderen deelt. De rechtbank in Assen vond desondanks dat de gegevens van de peuter gedeeld moeten worden. Bij uitzonderlijke omstandigheden mag dat namelijk. Het ziekenhuis betwijfelde of daar in deze zaak sprake van was en ging in cassatie. Het ziekenhuis vindt het van groot belang dat mensen vertrouwen hebben dat hun gegevens veilig zijn bij het ziekenhuis.

De Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, boog zich erover en kwam deze maand met een oordeel.

Ernstig strafbaar feit

Volgens de Hoge Raad heeft de rechtbank in Assen terecht geoordeeld dat het om een zeer uitzonderlijke situatie gaat. "Het gaat om een verdenking van een ernstig strafbaar feit ten aanzien van een zeer jong kind", stelt de hoogste rechter. Op een andere manier de informatie achterhalen kan niet en er moet wel duidelijk worden hoeveel GHB er is aangetroffen. "Deze informatie is nodig om te kunnen beoordelen of verdachte een verwijt kan worden gemaakt en zo ja, in welke mate."

Daarnaast wordt er op gewezen dat er niet een volledig medisch dossier overgedragen wordt, maar alleen de gegevens van die oudejaarsavond waarop het kind in het Martini Ziekenhuis belandde. "Gelet op al deze factoren, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van zeer bijzondere omstandigheden die tot gevolg hebben dat het belang van waarheidsvinding moet prevaleren boven het verschoningsrecht", luidt de conclusie van de Hoge Raad.

