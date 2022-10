Geen horeca-ervaring, wel ondernemersbloed: tieners uit Hollandscheveld nemen restaurant over

Gulle gever

Een overname vraagt natuurlijk om flink wat kapitaal. Beide jongens zijn al vroeg begonnen met ondernemen en hebben wat geld opzij kunnen zetten. Dean exporteert al een aantal jaren tweedehandsauto's naar verschillende landen in Europa. Ashwin had op bol.com zijn eigen webshop.

"Een groot gedeelte van ons spaargeld hebben we hierin geïnvesteerd", legt Ashwin uit. Dat bleek uiteindelijk nog niet voldoende om het restaurant over te nemen, tot een gulle gever zich meldde. "Onze moeder", zegt Dean lachend. "Zij heeft een groot gedeelte geïnvesteerd, omdat ze wel toekomst ziet in ons bedrijf.

Meerdere filialen

Van personeelstekort hebben ze geen last, ze werken met een klein team bestaande uit vrienden en familie. "Onze moeder staat in de keuken, zij helpt ons met alle recepten. Mijn vriendin helpt inmiddels ook mee", zegt Dean. "Het is hard werken, maar zolang het goed gaat, moet het ook goedkomen", vult broertje Ashwin aan.