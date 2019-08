Ernstige bedreigingen uit wrok: celstraf geëist

Daarnaast wil het OM dat de man een contactverbod van vijf jaar krijgt voor zijn vroegere buurman en een verbod om in Hollandscheveld te komen. De verdachte heeft al jaren ruzie met zijn vroegere buurman.Het ging mis nadat eind 2016 zijn vrouw totaal onverwacht bij hem wegging en de buurman haar en alle waardevolle spullen in Tsjechië ophaalde en meenam naar Hollandscheveld. De man had de jaren die volgden liefdesverdriet, dronk veel en gaf zijn vroegere buurman zelfs de schuld van het overlijden van de vrouw. Ze stierf in november afgelopen jaar aan de gevolgen van kanker.In maart dit jaar, toen de oud-inwoner van Hollandscheveld in Nederland was, werd hij opgepakt. Hij werd verdacht van brandstichting bij zijn vroegere buurman en zijn vriendin in Hollandscheveld in de nacht van 10 december afgelopen jaar. Die nacht hoorde de vrouw een harde knal. Toen haar vriend op onderzoek uit ging, ontdekte hij dat een van de banden van zijn bedrijfsbus in brand stond. Hij bluste de brand en vond aanmaakblokjes op en rond de band. Al snel was duidelijk dat de brand was aangestoken.Op camerabeelden zag de politie een man die nacht naar het huis lopen en één minuut later wegrijden in een bestelbus. Kort daarna ontstond de brand. De jas die de man droeg, leek op die van de 52-jarige verdachte en ook zijn bestelbus leek op de bus op de beelden. Daarnaast stuurde de man appjes aan allerlei vrienden en kennissen waarin hij zei dat hij de brandstichter was. Maar bij de politie en vanmorgen in de rechtbank ontkende hij.De officier liet merken dat hij vrijwel zeker weet dat de oud-Hollandschevelder de brandstichter was, maar vroeg toch vrijspraak. De verdachte verbleef in december op een villapark bij Hollandscheveld, waar het in- en uitrijden van auto’s via de slagboom wordt geregistreerd. Uit onderzoek van dat systeem bleek dat de man voor de brand niet het park was af geweest. “Er is dus een ander scenario mogelijk van wat er is gebeurd”, aldus de officier.Eind januari dit jaar stuurde de man de doodsbedreigingen naar zijn vroegere buurman. Dat bekende hij wel. Net als dat hij eind 2016 meerdere dreigementen naar zijn toenmalige vrouw stuurde. Ook bestelde hij online voor meer dan 160 euro bloemen op de naam van zijn oud-buurman die hij niet betaalde. Oplichting, oordeelde de officier. Volgens zijn advocaat is dat laatste, net als de brandstichting, niet te bewijzen.Uitspraak: 20 augustus