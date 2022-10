NVWA schrijft zeven boetes uit tijdens Zuidlaardermarkt

Tijdens de paardenmarkt in Zuidlaren heeft de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, gisteren zeven boetes uitgedeeld. Zes daarvan zijn uitgedeeld voor een poging tot illegale export. De andere is voor het niet beschikken van verplichte documenten.

Ook heeft het welzijnsteam een paard verwijderd van de markt, omdat die verschijnselen had van stress. Dierenartsen van de organisatie van de paardenmarkt hebben zelf ook controles uitgevoerd. Zij hebben een shetlander apart gezet, omdat die buikloop had.