Drentstalige band Aosem stopt na vijf jaar

De band schrijft op sociale media dat er unaniem is besloten om te stoppen. Zanger Harmen Boels wil niet veel kwijt over het feit dat de band stopt. "Voor corona gingen we als een speer, maar tijdens de pandemie kwam alles stil te liggen en het opstarten als band lukte daarna niet meer. We hebben geen ruzie, maar voor nu gaan we gewoon ieder ons eigen weg", vertelt hij tegen ZO!34