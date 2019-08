75 hectare natuur veranderde in een maanlandschap: zo verliep de brand in Wateren

De brand ontstond rond 14.00 uur en 's avonds tegen 20.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Dat betekende niet dat de brandweer de slangen weer kon oprollen. De hele nacht en volgende ochtend werd er nog gecontroleerd en nageblust. Het landschap was in de tussentijd veranderd in een soort maanlandschap, met hier en daar een eenzame, zwartgeblakerde boom.De pakweg 75 hectare natuur die vlam vatte, is onderdeel van het Doldersummerveld. In dat natuurgebied wonen 111 soorten broedvogels. Waarvan 20 ernstig bedreigde soorten zoals de patrijs en de gele kwikstaart. Ook wonen er reptielen in het gebied. Zij wisten niet allemaal op tijd te ontkomen. "Een triest gezicht", zei boswachter Bertil Zoer. "Je zag overal verbrande ringslangen, adders en hazelwormen."Daarnaast waren de vlinders slachtoffer van het vuur. En één soort in het bijzonder, volgens Zoer. "Het ging al slecht met het Gentiaanblauwtje. Ook in het Doldersummerveld. Maar middenin de brandplek zat een van de laatste plekken met klokjesgentianen waar eitjes op werden afgezet. Dat is nu weg."Maar er was ook goed nieuws, want een dassenfamilie die middenin het brandende natuurgebied woonde, wist te ontkomen. "De burcht leek hartstikke verlaten, maar ze zijn toch weer terug", zei Zoer.Niet alleen de dieren, maar ook het bloemen- en plantenleven in het gebied heeft een flinke knauw gehad door de brand volgens Teddy van Bezuijen van Stichting Het Drentse Landschap. Ondanks dat het gebied wel weer groen zal worden, is er ook schade die je niet ziet. "Er zijn soorten verbrand die je niet één-twee-drie weer terugziet, en ook het bodemleven is kapot", vertelt hij.Met een hoop regen zou het gebied weer groen kunnen kleuren, volgens Van Bezuijen. Dat wil niet zeggen dat het gebied dan weer helemaal het oude wordt. "De struikheide overleeft het wel, daar ben ik niet zo bang voor. Maar wat de echte gevolgen zijn, dat moeten we gaan zien."Onder de buurtbewoners, vakantiegangers en de toegesnelde hulpverleners vielen geen slachtoffers. Wel maakten de campinggasten spannende momenten mee. Eén vakantievierder vertelde dat er wel even paniek uitbrak. "Er werd tegen ons gezegd: spullen pakken en wegwezen. En ineens roepen mensen: we moeten weg, we moeten weg. En dan gaan kinderen huilen en breekt er echt paniek uit."Bij de hulpverleners was geen tijd voor paniek. Niet alleen brandweerlieden, agenten en ambulancepersoneel snelden naar de brand, ook boeren reden uit om water naar het gebied te brengen. Alle zeilen werden bijgezet.Acties die door burgemeester Rikus Jager geprezen werden. "Naoberschap heeft vanmiddag hoogtij gevierd in Drenthe", zei hij toen de brand onder controle was. "Een dikke pluim voor alle campingeigenaren, hun gasten, maar ook voor de loonwerkers die hebben geholpen met blussen."