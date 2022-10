Op de A28 tussen Meppel en Zwolle stond vanochtend een lange file door uitgelopen wegwerkzaamheden. Op het hoogtepunt was de file tussen afrit Zuidwolde en Staphorst zo'n twintig kilometer.

Tussen Staphorst en Nieuwleusen werd gewerkt aan de weg. Rijkswaterstaat had de weg rond het middaguur weer vrij. In de richting van Groningen stond vanochtend in de spits ook een file door de werkzaamheden.