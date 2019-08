Hoogeveen stelt onderzoek naar visstand uit

"Het is te warm. Als we nu de vissen uit het water halen om ze te bekijken, doet dat meer kwaad dan goed. En de gezondheid van de vissen staat voorop", aldus de woordvoerder. "Ook is de zwemkwaliteit van het water in orde, dat is voor ons het belangrijkste. Dus maken we nu pas op de plaats en kijken we in het najaar verder."Twee weken geleden werd in de zwemplas een 11-jarig meisje gebeten , waarschijnlijk door een snoek. Hoogeveen heeft samen met de provincie en het Waterschap Drents-Overijsselse Delta afgesproken dat er een onderzoek komt naar de visstand in de recreatieplas.Vlak na het incident maakte de gemeente bekend snoeken uit de plas te willen vissen, maar daar kwam zij later op terug. "Door snoeken uit de recreatieplas te halen, kan de waterkwaliteit verstoord raken. Het zwemwater kan hierdoor een slechtere kwaliteit krijgen en daardoor ongeschikt worden om in te zwemmen", laat de gemeente weten. De partijen willen voorkomen dat er in de toekomst niet meer gezwommen kan worden in Schoonhoven.Snoeken zijn een indicator van een gezonde waterkwaliteit. Eerder liet het waterschap al weten dat het weghalen van de roofvis ervoor zou zorgen dat er te veel brasems in de plas komen. Die woelen de bodem weer om, waardoor uiteindelijk blauwalg kan ontstaan.