Tientallen buschauffeurs staken bij provinciehuis in Assen

Tientallen buschauffeurs hebben zich vanochtend gemeld bij het provinciehuis in Assen. Eigenlijk was het plan om bij het OV-bureau actie te voeren voor een betere cao, maar dat werd verboden. "We hadden graag onze zorgen geuit richting het OV-bureau over het openbaar vervoer in de provincie", zegt chauffeur Dirk Visser.

De chauffeurs zagen de staking als een ideaal moment om het OV-bureau te bezoeken, maar dat zag die organisatie anders. "De directrice heeft het verboden. Toen hebben wij een vergunning bij de gemeente aangevraagd. Die hebben we gekregen, maar we moesten nog wel contact opnemen met de kredietbank die een deel van de grond bezit. En die liet het niet toe om daar te staan." De demonstratie bestaat uit 'lawaai maken'. "En we gaan politici aanspreken om onze zorgen te uiten", legt Visser uit.

Daarom voeren de chauffeurs nu actie bij de provincie, de opdrachtgever van het openbaar vervoer in Drenthe.