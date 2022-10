Aantal WW-uitkeringen in Drenthe voor het eerst in maanden gestegen

Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen met 0,2 procent toe tot 152.015. Daarmee is de stijging minder sterk dan in Drenthe. Ten opzichte van de provincie Groningen doet Drenthe het wel goed. Daar nam het aantal WW-uitkeringen met 1,8 procent toe. In Friesland was de stijging juist lager met 0,8 procent.

Ondanks dat het aantal WW-uitkeringen licht is gestegen, blijft het invullen van vacatures met name in de techniek lastig. Daar is een structureel tekort aan mensen om Nederland te veranderen van een land dat gericht is op traditionele vormen van energie tot een land dat leeft van duurzame stroom met zonnepanelen windturbines.