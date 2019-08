Hoogeveen in financieel zwaar weer: ‘Dit doet heel erg pijn’

Het duurde langer dan gebruikelijk, want normaal gesproken verschijnt de meerjarenbegroting in juni. Maar Hoogeveen stond dan ook voor een moeilijke taak: hoe los je een tekort van 7 miljoen euro op het sociaal domein op en hoe maak je daarnaast de begroting voor de komende jaren sluitend?“Ik had liever de begroting wat positiever gezien dan dat die nu is. Hoogeveen zit in financieel zwaar weer. We hebben ons moeten bijstellen om niet door het ijs te zakken en mensen zullen dit ook gaan merken,” vertelt wethouder Erwin Slomp.In totaal wordt er volgend jaar ongeveer 9 miljoen euro bezuinigd. Daarna zou het beter moeten gaan en verwacht de gemeente geld over te houden. Op alle programma’s wordt bezuinigd: op de wegen, op de sport en op de thuiszorg. Zo wordt het onderhoud aan theater De Tamboer uitgesteld en ook de renovatie van de kunstgrasmat van het Cruyff Court wordt doorgeschoven. Inwoners moeten daarnaast extra geld gaan bijbetalen: de onroerendezaakbelasting (ozb), de belasting die mensen betalen over de waarde van hun huis, gaat met 11,5 procent omhoog.Toch zullen de grootste maatregelen binnen het sociaal domein komen te vallen. “Onze leidraad verschuift van de gedachte ‘Ik heb recht op’ naar het principe ‘Je krijgt wat je nodig hebt’", licht de wethouder toe. “We kunnen niet langer meer uitgeven dan wat we van het Rijk binnenkrijgen. Mensen moeten zelf meer bijbetalen, bijvoorbeeld voor warme maaltijden en thuiszorg.”“Op het sociaal domein weet je gewoon dat je mensen raakt aan de andere kant van de samenleving en dat doet echt pijn. Uiteindelijk is het niet anders. Het Rijk geeft steeds minder uit. Het Rijk heeft het afgelopen jaar 11 miljard euro overgehouden. Dat betekent wel wat voor de gemeentes en daar is Hoogeveen geen uitzondering in.” Wel zegt wethouder Slomp dat Hoogeveen weinig reserves heeft om de tekorten mee te compenseren. “We waren een heel sociale gemeente, maar we zullen toch iets minder sociaal moeten worden. We hebben boven de financiele stand van het sociaal domein geleefd en we gaan weer terug naar de nullijn.”Op 10 oktober vergadert de gemeenteraad over het plan. Een verhoging van de ozb om het tekort op het sociaal domein op te lossen, is daar eerder al eens van tafel geveegd.