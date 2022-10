Vuurwerkbom schrikt eigenaren Emmer restaurant Napoleon op: ‘Dit zijn geen geintjes’

Een vuurwerkbom zorgde vanochtend voor schade bij restaurant Napoleon in Emmen. Op camerabeelden is te zien hoe een persoon vanochtend een vuurwerkbom voor de eetgelegenheid plaatste en wegrende. Jeroen Merkx, samen met zijn zus Chantal eigenaar van de zaak, is er beduusd van. "We dachten allemaal, wat is dit nou?"

Vanochtend om half vier kreeg Jeroen Merkx het telefoontje van de politie. "Ze hadden het over een ontploffing. Ik dacht dat het om een gasexplosie ging. Of iets in de keuken of in de meterkast. Ik had nooit durven bedenken dat het om vandalisme zou gaan."

Gesneuvelde ruiten

Want dat valt op te maken door de beelden van de beveiligingscamera. Daarop is een persoon te zien, met een hoodie of muts op. Die persoon heeft rond kwart voor drie het vuurwerk geplaatst aan de voorzijde van de zaak. Vervolgens rent de verdachte hard weg. Kort daarop volgt een luide knal. "Het lijkt er dus op dat iemand opzettelijk heeft geprobeerd om bij ons iets te vernielen."

De schade valt nog enigszins mee, aldus Merkx. "Enkele gesneuvelde ruiten en kromgetrokken kozijnen. Verder is er een kroonluchter naar beneden gevallen." Het valt in principe mee. Bovendien wordt het pand verder niet bewoond.

Onderste steen boven

Merkx tast verder in het duister naar wat betreft de reden. "Ik heb er al tientallen keren over nagedacht. Naar de aanleiding kan ik alleen maar raden." De recherche is deze ochtend nog druk bezig met sporenonderzoek. "Wellicht zijn er DNA-sporen of kan het kruit van het vuurwerk meer zeggen over de identiteit van de dader. Ik hoop dat de politie zo snel mogelijk de onderste steen boven krijgt."