Veel belangstelling herdenkingsbijeenkomst agent Tinge

Bij het Atlas Theater in Emmen was vandaag veel belangstelling voor de herdenkingsbijeenkomst voor jeugdagent Finus Tinge. Hij is onlangs na een kort ziekbed op 59-jarige leeftijd overleden.

Agenten vormden rond het middaguur een erehaag waardoor de kist ging. De plechtigheid begon om half twee, gevolgd door een crematie in besloten kring.Enkele maanden geleden vierde Tinge nog zijn veertigjarig dienstjubileum bij de politie. "Toen wist hij net dat hij ongeneeslijk ziek was", vertelde collega Simon Westerhof. "Daarna is het heel snel gegaan."Een belangrijk onderdeel van zijn werk was FC Emmen. Tinge was daar al vanaf het begin van het betaald voetbal bij betrokken. "Finus had wel een sleutelrol tussen de politie, club en supporters. Hij ging ook wel mee naar uitwedstrijden", zei veiligheidscoördinator Johan Boers van FC Emmen. "In zijn contact met de supporters was hij duidelijk, maar ook redelijk. Dat werd ook door de fans geaccepteerd."