Woeste man vernielt auto bejaard echtpaar: 'Geluk dat wij nog leven'

"Mijn vrouw heeft reuma, ze kon geen kant op", vertelde het mannelijke slachtoffer vanmiddag in de rechtszaal in Assen. De autovernieler, een 47-jarige veelpleger uit Enschede, vertelde dat hij er niks meer van wist. Hij had vlak ervoor een halve liter sterke drank opgedronken tijdens een ruzie met zijn vriendin.De officier van justitie eiste de ISD-maatregel tegen de Enschedeër. Dat houdt in dat hij twee jaar celstraf met een behandeling voor veelplegers krijgt. De maatschappij moet tegen hem worden beveiligd en hij moet van de drank af om niet nog meer misdrijven te gaan plegen, vindt de officier."We hebben geluk gehad dat we nog leven", aldus het slachtoffer. "Voor hetzelfde geld had hij een baksteen gepakt. Dan waren wij er niet meer geweest." Getuigen op de parkeerplaats grepen in toen de doorgedraaide Enschedeër het portier van de auto open trok. Daarna richtte de man zich op de helpers, die op scooters waren. Hij probeerde één van de scooters af te pakken."Stel dat zo’n man als een dolle op je auto gaat inslaan en je kunt niet weg, dat is een traumatische ervaring", zei de officier van justitie tijdens zijn strafeis. "En helemaal als je op leeftijd bent en je weet niet wat iemand van je wil. Dit is een vernieling van het soort dat we hier gelukkig niet zo vaak zien."De verdachte noemde het 'schandalig' wat hij had gedaan. "Op het politiebureau heb ik erom zitten te janken. Normaal heb ik altijd respect voor oudere mensen." De officier van justitie wil dat hij 3900 euro schadevergoeding overmaakt aan de slachtoffers.Op 20 augustus doet de rechtbank uitspraak.