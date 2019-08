Werkstraf voor eigen rechter spelen in Emmen

De mannen sloegen op 4 april 2016 in Emmen een buurtgenoot een gebroken bovenkaak. Het slachtoffer kocht volgens de Emmenaren gestolen goederen op. Toen ook bij hen een skelter, een kinderfiets en twee scooters weg werden genomen, was de maat vol.De buurmannen en een 36-jarige buurtgenoot zochten de vermeende heler op. Ze gingen mee naar een loods en vonden hun eigendommen terug. Op het kinderfietsje na. De buurmannen gingen voor de tweede keer naar de loods en eisten ook het kinderfietsje op.Toen liep het uit de hand. Het slachtoffer kreeg klappen en schoppen. Hij kwam nog thuis en belde daar de ambulance. Zijn bovenkaak was gebroken en hij miste enkele tanden. Hij deed aangifte.Het onderzoek en het dossier verdienden volgens de rechter geen schoonheidsprijs. De verdachten werden pas drie maanden later gehoord. De officier van justitie vroeg vrijspraak voor alle drie mannen, omdat het niet duidelijk was wie wat had gedaan.Daar was de rechter het niet mee eens. Het slachtoffer kon precies beschrijven wie schopte en wie sloeg. Volgens de rechter was er voldoende om te spreken van zware mishandeling, tezamen gepleegd.De rechter sprak alleen de 36-jarige Emmenaar vrij, omdat die verder geen rol speelde in het geheel. De twee andere mannen namen niet hun verantwoordelijkheid, zei de rechter. Iets was ze erg vond. Ook vond ze het erg dat het een erg oude zaak betrof.