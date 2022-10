Nieuwe flat De Arend in Hoogeveen moet opnieuw blikvanger zijn

Woningcorporatie Domesta heeft het ontwerp voor de nieuwe flat De Arend in Hoogeveen onthuld. De bouw start naar verwachting in 2024. Domesta noemt het gebouw 'een echte blikvanger in de omgeving, net als toen de huidige Arend werd gebouwd'.

Het nieuwe gebouw komt naast het huidige flatgebouw te staan. Huidige Arend-bewoners kunnen dus in hun flat blijven wonen totdat de nieuwbouw af is, waarna ze de oversteek kunnen maken. Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan zo'n honderd woningen, evenveel als in de 'oude' Arend. Het bestaande flatgebouw gaat uiteindelijk tegen de vlakte. "We gaan wel kijken of er herkenbare elementen vanuit het huidige gebouw mee kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw", zegt een woordvoerder van Domesta.

Meer dan een gebouw

Domesta wil met de gemeente Hoogeveen in gesprek over de invulling van het gebied, op het ontwerp is veel groen te zien rond rond het gebouw. "We willen meer dan alleen een gebouw neerzetten. Ook vinden we het heel belangrijk dat bewoners betrokken worden bij alle ontwikkelingen in het gebied", zegt de woordvoerder. Volgens de corporatie zijn de eerste reacties op de plannen positief.