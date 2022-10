China Lights komt terug in Emmen: "Bezoekers wacht een reis om de wereld"

In 2019 was het tien jaar geleden dat het allereerste lichtjesfestival plaatsvond. Het was in die tijd, in 2009 dus, supernieuw en spraakmakend en er kwamen maar liefst 130.000 man op af. Dat moeten we nog eens doen, dacht een aantal oud-organisatoren tien jaar later. Maar het was te kort dag. Weer een jaar later deden ze nog maar een poging: maar toen gooide corona roet in het eten.