Automobilist aangehouden na aanrijding met bus in Emmen

Bij een aanrijding tussen een auto en een bus in Emmen is gisteren aan het eind van de ochtend een man aangehouden en meegenomen naar het bureau. Het gaat om de 29-jarige bestuurder van de auto. De Emmenaar is aangehouden omdat hij de auto zou hebben gestolen.

Volgens de politie zou de man de auto hebben gestolen bij een autobedrijf in Emmen. Hij zou voor hij in botsing kwam al een picknicktafel hebben geraakt. Hij wilde daarna een inhaalactie maken en raakte daarbij - de betrekkelijke nieuwe - stadsbus.

Nadat de man in de ambulance is gecontroleerd op zijn verwondingen is hij meegenomen naar het bureau. Er is bij de man bloed afgenomen om te kijken of hij alcohol of drugs heeft gebruikt. De man zit nog vast.